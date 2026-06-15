タレント・影山優佳の公式Instagramが更新され、FIFAワールドカップ2026の開催地で日本代表を取材した際のオフショットが公開された。 参考：影山優佳がショート丈トップスでお腹チラ見せ嬉しそうに花束を見せるオフショ公開 投稿された写真には、日本代表のユニフォームをまとい、大会のアクセスパスを下げた影山の姿が収められている。青空の下、強い日差しに片腕をかざして目を細めるカットや、選手