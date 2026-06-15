警察によりますと、きょう、山形県鶴岡市田麦俣の山中に山菜採りのため入った３９歳の男性が体長およそ１．２メートルのクマに襲われました。男性は左腕などにケガをしたということです。 【画像】湯殿山スキー場から約1.6キロの場所で襲われる 男性は自力で下山をして、医療機関で診察を受けました。 現場は湯殿山スキー場から東におよそ１．６キロメートルの場所です。 男性はきょう午前２時１０分