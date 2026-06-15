XREALは、ゲーム向けARグラス「ROG XREAL R1」を発表した。本日15日より予約販売を開始する。価格は14万1550円。 「ROG XREAL R1」は、ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」とのコラボ製品。片眼あたり1920×1080ピクセルの表示に対応し、最大240Hzのリフレッシュレート、0.01msの応答速度を実現したゲーミングARグラス。 視野角は57度。グラスのツル部分にはRGBライト