中村はボールをもらう前からゴールのイメージを描いていたという(C)Getty Imagesサッカー日本代表の北中米ワールドカップ（W杯）初戦は、土壇場で同点に追いつく劇的な結末となった。6月14日、ダラス・スタジアムで行われたオランダとのゲームは、両チーム後半に複数得点を記録し、2-2のスコアで引き分け。森保一監督の采配、日本選手の見事なパフォーマンスが最後までゲームを動かした。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘ