クーマン監督も日本の強さを認めた(C)Getty Imagesサッカー日本代表は現地時間6月14日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ初戦のオランダ戦に2−2と引き分け、勝ち点1をもぎ取った。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見る格上といわれるオランダ相手に先制、再度勝ち越しを許しながら、1−2で迎えた後半44分、右のコーナーキック