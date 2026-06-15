日本に対して守備的に振る舞った策が裏目に出たオランダ(C)Getty Images日本代表にとって価値あるドローは、オランダ代表にとっては負けに等しいドローだった。現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の初戦でオランダは日本と対戦。2度に渡って相手をリードする展開に持ち込みながら、突き放しきれずに2-2で引き分けた。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞っ