石川県羽咋市で5月末から行われている本州で初となる特別天然記念物トキの放鳥。ケージで環境に慣らしてから放つ「ソフトリリース」方式での放鳥が14日行われ飼育されていた10羽全てが飛び立ちました。記者リポート「きのう(14日)放鳥されたトキは奥に見える山に向かって飛び立ちました。そして、現在トキがいなくなったケージの解体作業が行われています。」18羽のトキが放鳥される羽咋市。5月31日には箱から直接放つハードリリー