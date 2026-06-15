俳優の奥貫薫さんが6月13日、インスタグラムに投稿を行い、自身が15歳の時に撮影した宣材写真を公開しました。【写真を見る】【 奥貫薫 】15歳当時の宣材写真を公開「写真の中の私は息子にそっくり」ボブヘアの秘蔵ショットに絶賛の声「変わらずにいられるってスゴイ!!」投稿のきっかけは、息子さんが15歳になったことでした。奥貫さんは「15歳になった息子を眺めながら、自分が同じ歳の頃のことを思い出す。大きな夢を持ち、初