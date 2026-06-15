アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意を受けて高市総理は先ほど、「事態の収束に向けた大きな一歩だ」と述べ、歓迎の意を表しました。高市総理「今般の覚書の合意、これは事態の収束に向けた大きな一歩であるということで歓迎をいたします」ヨーロッパを歴訪中の高市総理は日本時間の15日午後、イタリア・ローマで記者団の取材に応じ、アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意を歓迎する一方、「覚書の内容が実行されることが重