6月10日、“スムージーの日”に開催された『セブンカフェスムージー』の半額セール。定価300円〜400円前後のスムージーをお得に楽しめるということで当日は各セブンイレブンに人が駆け込み、さまざまなトラブルが発生した。【写真】行列・買い占め・マシン故障…カオスを招いたセブンスムージー大混乱のセブンスムージー「セブンのスムージーは店舗に設置されている専用マシンで作られますが、このマシンは1つのスムージーを作る