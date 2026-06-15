【ローマ共同】高市早苗首相は15日、イランが核開発計画の放棄に向けた措置を講じた場合、制裁解除の用意があると表明した英国、イタリアなど4カ国首脳による共同声明に日本も参加すると述べた。訪問先のイタリアで記者団に述べた。