北中米ワールドカップは大会4日目のグループステージ4試合が開催。日本はオランダと引き分けました。試合が行われたダラススタジアムの前からお伝えします。オランダ戦からおよそ9時間がたったアメリカ・テキサス州ダラススタジアムの前に来ています。日本の朝を興奮させた同点劇から日付が変わっています。今回のワールドカップでは全部で16会場で行われますが、ここダラススタジアムでは最多の9試合が行われます。その初戦が日本