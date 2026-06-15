菊地真結（25歳／トーヨーメタル）と、宇都木乃愛（19歳／産業能率大）――。年齢は違えども、ともにバレーボールの強豪校である共栄学園高（東京都）卒で、高校時代は春高バレー（全日本バレーボール高校選手権）で全国を沸かせた選手だ。ふたりは高校ビーチにおいても、マドンナカップ（全日本ビーチバレーボール高校選手権）と国民体育大会（現国民スポーツ大会）を制し、高校二冠のタイトルを獲得している。石井美樹とペア