次代を担う逸材たち〜アマチュア野球最前線第14回 関西大・米沢友翔野球界のドラフト戦線では、毎年「こんな選手がいたのか」と驚くような新星が出現する。今年なら関西大の左腕・米沢友翔（ゆうと）が筆頭格だ。金沢高（石川）から進学して３年間は、関西学生リーグで未勝利。肩・ヒジを痛めた影響で投げられない期間が長く、最上級生になった今春に台頭。リーグ戦８試合に登板し、４勝１敗、防御率1.31。55イニングを投げ