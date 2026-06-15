オランダに対して２−２の引き分けという結果をどう捉えればいいか。「FIFAランク上位のオランダとの引き分けは勝ち点１以上の価値がある」と試合後、森保一監督は語っている。確かにFIFAランクは８位対18位の関係である。それに基づけば上々の結果かもしれない。オランダ戦の終盤、同点に追いつき喜びを爆発させる日本の選手たち photo by JMPAだが、ワールドカップはその関係を覆す絶好の舞台ではないのか。森保監督は前日の