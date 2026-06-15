販売期間：6月24日～7月17日 場所：名古屋駅 PLUSTA Gift名古屋中央 グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は、名古屋駅のPLUSTA Gift名古屋中央にて「ちいかわ」とのコラボ商品を期間限定で販売する。販売期間は6月24日より7月17日まで。 名古屋駅にて「ちいかわ」と「東京ばな奈」のコラボ商品が販売されることとなった。期間中は「ちいかわクッキ}