NCT DREAMが、デビュー10周年を迎え、ファンと特別な思い出を分かち合うスペシャルパーティーを開催する。所属事務所のSMエンターテインメントによると、NCT DREAMは8月22日と23日の2日間、仁川（インチョン）のインスパイア・アリーナでデビュー10周年記念ファンミーティング「NCT DREAM 10TH ANNIVERSARY PARTY 'THE SWEET DREAM HOTEL'」を開催する。【画像】NCT脱退のマーク、「最後のステージ」で”涙”8月25日にデビュー10周