脱北タレントのイ・スンシルが、45kgの減量に成功した近況を公開した。イ・スンシルは、6月14日に韓国で放送されたバラエティ番組『社長の耳はロバの耳』に出演し、女優ハン・ダガムとともに倉庫型スーパーの市場調査を行った。「涙も尿も凍る」イ・スンシル、北朝鮮の過酷な実態を語る“年商100億ウォンCEO”としても知られるイ・スンシルは、価格を確認することもなく枕や冷感布団をカートに入れ、豪快な買い物ぶりを見せた。彼