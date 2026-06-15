Netflixオリジナルドラマ『鉄槌教師』が大ヒットし、全世界の「TVショー」部門1位となった。ただ、一部のシーンをめぐる女性嫌悪問題も浮き彫りになり、視聴者の反応は分かれている。去る6月12日（現地時間）、動画配信サービス順位集計サイト「フリックスパトロール」によると、『鉄槌教師』はNetflix「グローバルTVショー」部門1位を獲得した。【写真】『鉄槌教師』公開前から物議のワケ同作は、韓国をはじめ、インド、日本、バ