「次は自分がメンバーとして正式加入する」冗談で済みそうな一言が、新人ボーイズグループのファンを刺激した。【写真】パク・ジェボム、“成人用”宣伝に批判殺到発言の主は、2PM出身の歌手であり、芸能事務所MORE VISIONを率いるパク・ジェボムだ。問題になっているのは、彼が今年1月にデビューさせた4人組ボーイズグループLNGSHOT（ロングショット）との距離感だ。音楽番組に登場し、ステージの中心に立つ。コンテンツにも頻繁