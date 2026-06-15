ファミリーマートは6月16日、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修の「アフタヌーンティー」フェアを全国の約1万6,400店で開始する。“過去最大規模”のコラボとして、プリンや焼き菓子のほか、パン、アイス、飲料など幅広いカテゴリーで全28商品をラインアップした。それぞれアールグレイやセイロン、アッサム、フレーバーティーなどのお茶の味わいを楽しめる商品に仕上げた。ファミマは同ブランドとのコラボ企画を2019年から継続的