【モデルプレス＝2026/06/15】フリーアナウンサーの岡副麻希が6月13日、自身のInstagramを更新。娘とのクッキングの様子を公開し、話題となっている。【写真】33歳1児の母フリーアナ「エプロン姿可愛すぎる」娘とシュウマイ作りの様子◆岡副麻希、娘とのクッキングの様子を公開岡副は「こねこねしたい、お手伝いしたい そんな娘とクッキング」とつづり、写真を投稿。エプロンを付けた娘の写真には「シュウマイつくるのー こねこね