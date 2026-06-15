毎年のぼり旗で「水主米」PRを応援！（2022年5月ごろ撮影） 「のぼり」や「のれん」などを製造販売している高松市のウモガが、香川県東かがわ市で栽培されている「水主（みずし）米」をPRしようと、オリジナルののぼり旗を制作しました。 東かがわ市で栽培されている「水主米」は、甘みが強くモチっとした食感が特徴です。 ウモガは11月の収穫祭に参加した際に食べたかまど炊きのご飯に感動し、2019年から「水主米」