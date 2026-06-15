夏のご褒美スイーツを探している方にうれしいニュース♡gelato pique cafeでは、2026年6月18日(木)から7月22日(水)までの期間限定で「SUNSHINE MANGO」フェアを開催します。主役は濃厚な甘みとジューシーな果肉が魅力の宮崎県産マンゴー。果実のおいしさを存分に楽しめるクレープやソフトクリームが登場し、夏気分を盛り上げてくれます。 宮崎県産マンゴーを贅沢に味わう