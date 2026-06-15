小泉進次郎防衛大臣が15日、自身のXを更新。サッカー北中米Ｗ杯の日本とオランダ戦を観戦した際のオフショットをリアルタイムで投稿すると、ネット上で「めっちゃ喜んでる！」「失点して悲しいですよね」などと話題になっている。【写真】悔しい顔→大はしゃぎの小泉進次郎オランダ戦で話題のオフショット試合はオランダの副首相兼国防大臣のディラン氏と、東京のオランダ大使館でテレビ観戦。投稿したオフショットでは、オ