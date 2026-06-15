岸和田競輪の「G1高松宮記念杯、パールC」は16日に開幕する。15日は前検を実施した。古性優作（35＝大阪）が今年はダービー覇者として地元G1に臨む。「ダービー後に休みを多めに入れて、武雄（全プロ記念競輪）は正直、重たかった」。その後に、この岸和田で脇本雄太（37＝福井）らと一緒に1週間の合宿を実施した。「他の選手のいいところを研究しながら、自分の中に落とし込んでいきたい」。仕上げに抜かりはないようだ。今