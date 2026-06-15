高市総理大臣は15日、滞在中のローマで取材に応じ、アメリカとイランが戦闘終結で合意したことについて、「事態の収束に向けた大きな一歩であると歓迎する」と述べた。アメリカとイランは19日にスイスで戦闘終結に関する覚書への署名式を行い、イランが事実上封鎖している海運の要衝ホルムズ海峡を開放し、アメリカもイランの港湾に対して軍が行っている海上封鎖を解除することで一致している。高市総理は、「ホルムズ海峡における