歌舞伎俳優の中村鴈治郎（67）と坂東新悟（35）が15日、東京・大田区の新田神社で出演する「7月歌舞伎鑑賞教室」（7月4〜15日、大田区民ホール・アプリコ大ホール）の成功祈願を行った。国立劇場が1967年から、中高生を中心に歌舞伎になじみのない層を対象に公演を行う伝統の歌舞伎鑑賞教室。本公演は史上初めて大田区で開催する。鴈治郎は「歌舞伎を見たことがない人が、大勢見る公演になることは間違いない。これで“歌舞伎