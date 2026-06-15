FNNの世論調査で、内閣支持率は65％を超えたものの、政権発足以来最低となりました。いわゆる“中傷動画”問題で高市総理大臣の説明に「納得できない」とする人が半数を超えています。調査は、6月13日・14日に電話調査（RDD 固定電話・携帯電話）し、全国の18歳以上の有権者1016人に回答いただきました（国勢調査結果をもとに抽出・補正）。高市内閣を「支持する」と答えた人の割合は、5月（68.0％）より2.7ポイント下がり、65.3％