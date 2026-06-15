けさ、日本を熱狂の渦に巻き込んだサッカー・FIFAワールドカップ。グループステージ初戦、FIFAランク18位の日本は8位の強豪・オランダと対戦。スタジアムには、およそ7万人のサポーターが駆けつけました。試合が行われたアメリカ南部・ダラスから中継です。ダラスのスタジアムのすぐ脇からお伝えします。昼間の熱戦には、オランダのサポーターの方も多く詰めかけましたが、応援という意味では日本のサポーターが圧倒的に上回ってい