みちびき7号機＝2025年12月、神奈川県鎌倉市の三菱電機鎌倉製作所宇宙航空研究開発機構（JAXA）は15日、準天頂衛星システムを構成する「みちびき7号機」を、8月7日に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げると発表した。H3ロケット9号機に搭載する。みちびきは日本版衛星利用測位システム（GPS）とも呼ばれ、衛星からの電波によりスマートフォンやカーナビなどで位置の把握を可能にする。打ち上げ予定時刻は午前4時半から