大阪・中之島に建設される西日本最大級のタワーマンションのイメージ（関電不動産開発提供）関西電力グループが注力する大阪・中之島のまちづくりは、関電本店ビル周辺の開発が総仕上げに入り、今後は2031年に開業予定の「なにわ筋線」新駅周辺が焦点になる。西日本最大級のタワーマンション建設のほかに、活用方法を検討中の土地もある。大阪市内は四方で開発が進んでおり、各地とつながる市中心部の結節点として存在感を高める