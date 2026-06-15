日銀本店＝15日午前日銀は15日、金融政策決定会合を2日間の日程で始めた。植田和男総裁は入院中で欠席した。16日は、政策金利を現在の0.75％程度から、1.0％程度に引き上げることを決める。総裁不在で利上げを決めるのは異例の事態だ。原油高による物価上昇を抑制する。1.0％の政策金利は1995年以来、31年ぶりの高水準となる。利上げを決めれば昨年12月以来、4会合ぶり。利上げは景気を冷やす効果もあるが、中東情勢の影響で物