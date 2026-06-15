お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが14日に自身のアメブロを更新。続いていた体調不良から回復したことや、息子たちの運動会での快挙を報告した。【映像】遠藤章造、車両本体価格749万円の新たな愛車を公開この日、まさみさんは「体調不良が続いてやっと回復してきました」と切り出し「五月病なのか更年期障害なのか自律神経が乱れているのか」と原因不明の不調に悩まされていたことを告白。「不眠症が続いた