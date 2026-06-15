15日午前、東急東横線の車内で乗客のモバイルバッテリーから発煙し、通勤時間帯に一時全線で運転を見合わせました。 午前8時すぎ、東急東横線・武蔵小杉駅に停車中の車内で「発火し、消火活動中」と119番通報がありました。警察などによりますと、新丸子駅から武蔵小杉駅間を走行中の電車内で、通学途中の大学生がスマートフォンをモバイルバッテリーで充電していたところ、モバイルバッテリーが突然前方に飛び出して床に落下