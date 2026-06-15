◇プロ野球セ・パ交流戦阪神ー西武(16日、甲子園球場)残り3試合となっている2026年のセ・パ交流戦。翌16日に行われる阪神と西武の予告先発が発表されました。この試合を含めあと2試合を残している阪神は、才木浩人投手が先発登板。2度のスライドを経て迎えた前回登板は3回5失点と乱調を見せるも、本拠地・甲子園球場での今季5度の先発登板では防御率1.03と好投を見せています。チームは交流戦に入り苦戦し、5勝11敗で広島と並ぶ9