北アメリカ南部から南アメリカにかけて生息し、ほとんどの種が光沢がかった、妖しく美しい青色に発色するモルフォ蝶。【写真＆動画】モルフォ蝶のアートと飛ぶ様子SNS上では今、そんなモルフォ蝶をあしらったご禁制のアート作品が、大きな注目を集めている。「ブラジル駐在してた祖父の遺品がやばすぎる絶対今だったら許されてない」と件の作品を紹介したのは、エンジニアで昆虫マニアのえあちさん（@air_chip_）。昔はブラジル