午後7時半、北京市朝陽区にあるフィットネスジムに、金融業界で働く王凱さん（31）が一日の仕事を終えてやって来た。トレーニングウェアに着替えると、早速この日のトレーニングプランを開始。スレッドプッシュ、ローイング、ランなどをこなすうちに、あっという間に2時間が過ぎていった。「これまでは、仕事が終わると家に帰ってスマートフォンをいじったり、ドラマを見たりしていたが、今はほぼ毎日ここに来て体を鍛えている」と