トランプ米大統領は6月14日、SNSに「イランとの合意が完了した。ホルムズ海峡を通航料なしに開放することを全面的に承認する。同時に米海軍の封鎖を即時解除する」と投稿しました。バンス米副大統領は19日にスイスで行われる米国とイランの合意の署名式に出席する考えを示し、トランプ大統領も出席する可能性があると述べました。イラン最高国家安全保障会議は15日未明、米国との停戦に関する了解覚書の合意を正式に確認したとする