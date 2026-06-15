現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第二十三回「さらば半兵衛」が放送に。【写真】「今楊貴妃」と呼ばれただしを待ち受ける運命とは…その放送後に流れた第二十四回「軍師官兵衛！」の予告が話題になっています。＊以下第二十三回のネタバレを含みます。＜第二十三回のあらすじ＞荒木村重（トータス松本）が謀反を起こした。独断で村重の説得に向かった官兵衛（倉悠貴）は、捕らわれの身