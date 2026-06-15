2026年スーパーバイク世界選手権（WSBK）のイタリア（エミリア・ロマーニャ）ラウンドにおける、WorldSSP（世界スーパースポーツ選手権）クラスのレース1が6月13日に行われ、中国のオートバイメーカーの張雪機車のマシンに騎乗したフランス人のバランタン・ドゥビーズ選手が優勝を果たしました。同選手と張雪機車にとって、今シーズン6回目の優勝でした。世界スーパーバイク選手権のWorldSSP部門レースの優勝争いは長きにわたって