モデルで俳優の山田優さんは6月14日、自身のInstagramを更新。私服ショットで圧巻のスタイルを公開しました。【写真】山田優の圧巻スタイルショット私服ショットに反響山田さんは「Have a nice day（いい1日を）」とつづり、7枚の写真を公開。エレベーター内で撮影した全身の自撮りショットや、買い物を楽しむ様子などです。ブラウンのハットにスカーフを合わせ、ボルドー色のトップスとネイビーのパンツを着用したスタイリング。