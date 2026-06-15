俳優・大友至恩の1st写真集『大友至恩1st写真集（仮）』が、8月10日に東京ニュース通信社より発売される。 【写真】高校卒業直後の大友至恩を撮影先行カットを見る 大友はミュージカル『刀剣乱舞』シリーズの大慶直胤役をはじめ、人気舞台作品やストレートプレイの舞台に出演し、近年は配信ドラマの主演も務めるなど活動の幅を広げている若手俳優。9月にはペコポン侵略ミュージカル『ケロロ