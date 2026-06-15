俳優・湯本健一の1st写真集『BORDER』（KADOKAWA／3月30日発売）の重版出来が決定。あわせて本人登壇の記念イベント開催も発表された。 【写真】湯本健一1st写真集『BORDER』先行カットを見る 湯本健一は、ミュージカル「忍たま乱太郎」で立花仙蔵役を演じた俳優。『BORDER』は自身初となる写真集で、沖縄を舞台に「旅」をテーマに撮り下ろされた。等身大でナチュラルな素顔、バイクに乗りワイルドに決めたシ