7月28日（火）にオープン1周年を迎えるちいかわパークは、入場者特典の配布や新商品発売、新キャラクターの登場など、1周年を記念した特別企画を実施。6月16日（火）から期間限定で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが妖精姿で登場する。【写真】1万円以上買い物するとプレゼントされる「びんよよ」が豪華■映画と連動した企画も！間もなく1周年を迎えるちいかわパークは、「この特別な日を迎えられたのは、いつも応援してくださる