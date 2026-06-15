１５日未明、西区の西広島バイパスで車がバイクに衝突する事故があり、バイクを運転していた女性が死亡しました。 午前１時４５分ごろ、西区の西広島バイパス下りで男性（２１）が運転していた車が前を走っていたバイクに衝突する事故がありました。 警察によりますとこの事故でバイクを運転していた女性（５２）が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されたということです。 事故の影響で下り線の一