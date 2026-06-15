2026年6月10日（水）日本時間21:30発表：米国2026年５月CPI2026年6月11日（木）日本時間21:30発表：米国2026年５月PPI 【1】結果：5月のCPI前年比4.2％上昇前月比含め概ね市場予想通りの結果に 2026年5月の米・消費者物価指数（CPI）は、ヘッドラインが前年同月比4.2%上昇、食品・エネルギーを除いたコア指数（コアCPI）も、同2.9％上昇とそれぞれ市場予想に一致しました。前月比はヘッドラインが0.5％上昇となり、