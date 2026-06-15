東京市場まとめ 1.概況 日経平均は763円高の66,783円と大幅続伸で取引を開始しました。トランプ米大統領がイランとの戦闘終結で合意したと発表したことで、中東情勢の緊張緩和期待から買いが先行しました。序盤に大きく上昇した日経平均は、初の69,000円台をつけ、10時57分には3,662円高の69,682円をつけ取引時間中の最高値を更新しました。前場は3,573円高の69,593円で取引を終えました。後場も高値圏で推移したものの、上値は