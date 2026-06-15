出版社「WiZH株式会社」は15日、電子書籍「いぬかみっ！総集編（上）」の配信停止と、同日発売予定だった「総集編（下）」の一部サイト配信見合わせを発表した。複数の電子書籍配信ストアに対して第三者から「権利侵害」との申立てが行われたと報告した。「いぬかみっ！」は、第8回電撃ゲーム小説大賞で銀賞を受賞した有沢まみず氏による作品。「犬神使い」と「犬神」の織り成すハイテンション・ラブコメディー。同社はこの