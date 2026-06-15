アメリカのホワイトハウスで14日、史上初となる総合格闘技の試合が行われました。この日はトランプ大統領の80歳の誕生日で、イベントを「私物化している」などと批判の声も上がっています。ホワイトハウスで14日、史上初となる、総合格闘技団体UFCの試合が行われました。UFCファン「興奮しすぎてたまらない。ホワイトハウスの芝生で、人々が思いっきり殴り合うのを見られるなんて。これ以上の楽しみはない」トランプ氏は、この日の